Москва, 19 января, 2022, 22:14 — ИА Регнум. В ответ на демарш Анналены Бербок главе ДНР просто нужно пригласить в республику оппозиционных депутатов бундестага. Об этом 19 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

Анналена Бербок

«Посетить линию разграничения — это в традициях американских сенаторов, которые когда-то посетили Берлинскую стену», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, это демонстрация формальной солидарности с Киевом, пропагандистский жест, который не имеет практического наполнения.

Анналена Бербок, как и все западные политики, забывает, что эту «стену» построил Киев, когда в октябре 2014 года решился на экономический бойкот ЛДНР, напомнил Борисов.

«Я бы на месте Дениса Пушилина сейчас пригласил бы оппозиционных депутатов бундестага посетить населённые пункты, которые ВСУ обстреливают. Это было бы достойным ответом поступку Анналены Бербок» — подытожил эксперт.

Напомним, что ранее Бербок посетила Киев и высказала желание приехать на линию боевого соприкосновения.