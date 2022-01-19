Дамаск, , 21:43 — REGNUM Автобус с сотрудниками сил безопасности Сирии подорвался на взрывном устройстве недалеко от административного центра провинции Дераа, сообщает 19 января агентство SANA.

Сирия

По информации агентства, в результате подрыва были ранены 12 силовиков.

Уточняется, что взрывное устройство сработало в тот момент, когда автобус подъехал к эстакаде в районе Сайда.

Информация уточняется.

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