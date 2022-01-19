Ньюкасл, Великобритания, , 21:41 — REGNUM 28-летний бразильский центральный защитник Диего Карлос Сантос, выступающий за «Севилью», близок к тому, чтобы перейти в «Ньюкасл» в текущее зимнее трансферное окно. Об этом 19 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Также сообщается, что клуб из Испании готов принять предложение «сорок» в размере 30−35 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского защитника в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Диего Карлос Сантос принял участие в 28-ми матчах за «Севилью» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Леванте» и «Осасуны» и получил пять желтых и одну красную карточки.