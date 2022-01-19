Белград, , 21:52 — REGNUM Генштаб Армии Сербии не исключает новые односторонние провокации «Сил безопасности Косово» на севере южного сербского края. Об этом 19 января заявил начальник Генштаба армии Сербии генерал Милан Мойсилович.

Милан Мойсилович Mod.gov.rs

По словам Мойсиловича, вооруженные силы Сербии будут реагировать на такие попытки.

Генерал добавил, что в случае вторжения «Сил безопасности Косово» на север Косово и Метохии, армия Сербии перейдёт к выполнению определенных задач в соответствии с ситуацией.

«Вы были свидетелями ситуации, когда мы усиливали наши действия рядом с административной линией, особенно в направлении центральной части Сербии», — процитировал телеканал РТС слова Мойсиловича.

Начальник Генштаба армии Сербии напомнил, что в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН и Кумановским военно-техническим соглашением, силы KFOR (миссия НАТО в Косово — ИА REGNUM) являются единственными законными вооруженными формированиями в крае.

Напомним, что осенью 2021 года во время инцидента вокруг использования автомобильных номеров сепаратистского Косово и Сербии, сербская армия усилила свое присутствие на административной линии с южным краем Косово и Метохия.