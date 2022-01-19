Челябинск, , 21:30 — REGNUM Жители Челябинской области перевели мошенникам ещё почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.

Телефонный мошенник

Гражданин 1985 года рождения добровольно отдал неизвестным «сотрудникам банка» более 650 тыс. рублей. А 76-летний гражданин лишился 450 тыс. рублей.

В свою очередь, гражданка 1949 года рождения отдала неизвестному 300 тыс. рублей якобы за помощь её дочери избежать наказания за якобы устроенное ею ДТП. А когда дочь ей позвонила, то дама поняла, что стала жертвой обмана.