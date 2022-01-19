Челябинск, 19 января 2022, 21:30 — REGNUM Жители Челябинской области перевели мошенникам ещё почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщает областной главк МВД.
Гражданин 1985 года рождения добровольно отдал неизвестным «сотрудникам банка» более 650 тыс. рублей. А 76-летний гражданин лишился 450 тыс. рублей.
В свою очередь, гражданка 1949 года рождения отдала неизвестному 300 тыс. рублей якобы за помощь её дочери избежать наказания за якобы устроенное ею ДТП. А когда дочь ей позвонила, то дама поняла, что стала жертвой обмана.