Манчестер, Великобритания, , 21:18 — REGNUM Как сообщает издание The Sun, 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинет «красных дьяволов», если клуб не сможет попасть в Лигу Чемпионов.

Криштиану Роналду Fanny Schertzer

Также сообщается, что представители Роналду уже начали обсуждение с руководством «манкунианцами» на предмет досрочного расторжения контракта.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 21-м матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Роналду перешел в «МЮ» 31 августа 2021 года из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.