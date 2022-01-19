Манчестер, Великобритания, 19 января, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Как сообщает издание The Sun, 36-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду покинет «красных дьяволов», если клуб не сможет попасть в Лигу Чемпионов.

Fanny Schertzer Криштиану Роналду

Также сообщается, что представители Роналду уже начали обсуждение с руководством «манкунианцев» на предмет досрочного расторжения контракта.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 21-м матче за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился четырнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Роналду перешел в «МЮ» 31 августа 2021 года из туринского «Ювентуса» за 15 миллионов евро. Текущее соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.