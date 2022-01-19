19 января 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:09 — REGNUM Крещенские купания в Петербурге 19 января проходили и на пригородных водоёмах, как уже могли увидеть читатели ИА REGNUM, и в самом центре города, на Большой Неве.

Крещенские купания в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Фотокорреспондент агентства праздничным днем побывал у двух крещенских купелей — на набережной Лейтенанта Шмидта (Васильевский остров), а также у Иоанновского равелина Петропавловской крепости, где традиционно собирается наибольшее число участников омовений.

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта Дарья Драй © ИА REGNUM Крещенские купания в Санкт-Петербурге на набережной Лейтенанта Шмидта Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Женщина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина окунается в прорубь во время праздника Крещения Господня Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед их началом у «главной городской купели» митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий совершил чин великого освящения невской воды. Ему сослужили настоятель Смольного собора протоиерей Петр Мухин и другие священники.

«После освящения архипастырь окропил верующих святой водой, затем вместе со священниками окунулся в прорубь, после чего в иордань могли окунуться все желающие», — рассказали в пресс-службе Санкт-Петербургской епархии РПЦ.

Там напомнили, что до событий 1917 года в Крещение на льду вблизи Петропавловской крепости сооружали временную часовню и делали крестообразную полынью. Освящение воды проводилось при участии царской семьи, прямо по льду проходил крестный ход. А под конец церемонии под пушечные залпы запускался фейерверк.

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

…Сегодня фейерверков не было, а крестные ходы по льду невозможны, поскольку выход на водоемы запрещен решением губернатора Петербурга. Но в этом году на территории города была оборудована 21 крещенская купель, и праздничный обряд состоялся для всех, кто хотел соблюсти эту народную традицию.

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Крещенские купания в Санкт-Петербурге на пляже Петропавловской крепости Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Крещение в Петербурге: в одной купели с Бутусовым — фоторепортаж