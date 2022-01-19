Санкт-Петербург, 19 января, 2022, 21:12 — ИА Регнум. 19 января санкт-петербургский «Зенит» в рамках товарищеского матча разгромил эмиратский футбольный клуб «Эмирейтс Клаб» со счетом 3:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ПФК ЦСКА Антон Заболотный и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо

Забитыми мячами в составе «сине-бело-голубых» отметились бразильский нападающий Клаудиньо (18') и атакующий полузащитник сборной России Александр Ерохин (50', 56').

Перед началом второй половины сезона «Зенит» примет участие в Кубке Атлантики. В группе A «сине-бело-голубые» сыграют с «Мидтьюлланом», «АИКом» и «Брейдабликом».

В текущем сезоне 24-летний бразильский атакующий полузащитника Клаудиньо принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами.