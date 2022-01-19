Челябинск, 19 января, 2022, 21:09 — ИА Регнум. В Челябинске поймали гражданина, который ограбил курьера интернет-магазина. Об этом сообщает областной главк МВД.

Велосипед

По данным полиции, пострадавшим стал юноша 2001 года рождения. Он пояснил стражам порядка, что к нему подошёл неизвестный с признаками алкогольного опьянения, ударил курьера и похитил средство передвижения.

Подозреваемым оказался ранее уже много раз судимый гражданин 1995 года рождения. Теперь ему грозит до семи лет колонии.