Москва, , 21:05 — REGNUM ФАС России возбудила дело о картельном сговоре в отношении трех компаний, занимающихся строительством и содержанием автомобильных дорог в Приморском и Хабаровском краях. Признаки нарушения были выявлены на торгах при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ФАС.

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«В результате взаимодействия антимонопольного органа с УФСБ России по Приморскому краю антимонопольная служба возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Стройдорсервис», ООО «Хабаровскдорснаб» и ООО «ИКС — РОУД». ФАС России подозревает компании в организации картеля с целью поддержания цен на торгах в сфере дорожного строительства в Хабаровском и Приморском краях», — сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной оценке антимонопольного органа, общий доход картеля может составлять 14,5 млрд рублей.

В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ, отмечает ведомство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2022 году приступят к реконструкции трех мостов и одного путепровода через железную дорогу. По мере поступления средств из федерального бюджета количество строек увеличится.

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