Челябинск, 19 января, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Челябинской области во время крещенских купаний не было допущено нарушений общественного порядка. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МВД.

76.mchs.gov.ru Крещение

Всего в мероприятиях, связанных с Крещением, приняли участие более 22 тыс. человек. Общественный порядок охраняли полицейские, казаки, представителей добровольных народных дружин, а также работники частных охранных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Челябинской области действовало более 70 купелей.