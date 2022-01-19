Женева, Швейцария, 19 января, 2022, 20:58 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 3 156 986 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 332 617 707 человек. Такие данные приводит 19 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 6889 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 5 551 314.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 1 964 338 выявленных случаях заболевания и 5229 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.