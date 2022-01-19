Гомель, Белоруссия, , 20:58 — REGNUM Судебная коллегия по уголовным делам Гомельского областного суда постановила обвинительный приговор в отношении участника «банды Морозова» («Морозовских»), почти 20 лет терроризировавшую белорусских предпринимателей и обывателей. Скрывавшийся в России киллер банды Сергей Дербенев был задержан во Владивостоке и экстрадирован в другую часть Союзного государства.

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Дербеневу было «инкриминировано совершение ряда преступлений против общественной безопасности, собственности, а также умышленного убийства с особой жестокостью, двух и более лиц, с целью сокрытия другого преступления, лицом, ранее совершившим умышленное убийство». Суд признал его виновным.

«В период его совершения Дербеневым наказуемость таких деяний определялась Уголовным кодексом Республики Беларусь 1960 года, поэтому при решении вопроса о подлежащем назначению наказании учитывалась и обратная сила уголовного закона. На основании п.п. «г», «е», «ж», «з» ст.100 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1960 года Дербеневу назначено максимально возможное наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Таким образом обеспечено исполнение принципа неотвратимости ответственности. По иным составам преступлений производство по уголовному делу прекращено в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, что является нереабилитирующим основанием», — сказано в публикации на сайте генпрокуратуры Белоруссии.

Отметим, в 1960 году никакой «Республики Беларусь» не было и в помине — была Белорусская Советская Социалистическая Республика (БССР). Соответственно, у не существовавшего государств не могло быть ни уголовного, ни иных кодексов и законов, а ныне не существует правовых оснований для применения обратной силы того, чего де-юре не было.

Банда «Морозовских» занимает особое место в криминальной истории постсоветской Белоруссии наряду с бандой «Пожарников» и некоторыми другими группировками. Они действовали и совершали чудовищные по жестокости преступления после того, как Александр Лукашенко отчитался о победе над организованной преступностью.