Нижний Новгород, , 20:54 — REGNUM В отношении пяти авиакомпаний Приволжской транспортной прокуратурой возбуждены административные дела после скопления в аэропорту Нижнего Новгорода перенаправленных из Москвы из-за плохой погоды самолетов. Об этом говорится в письме заместителя генпрокурора России Николая Винниченко министру транспорта Виталию Савельеву, сообщает газета «Известия».

Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде Андрей Репин

Фигурантами дел стали авиакомпании «Победа», Red Wings, Utair, S7 Airlines и NordStar. Руководителям перевозчиков нижегородским транспортным прокурором внесены представления.

Уточняется, что из-за неблагоприятных погодных условий в соседних аэропортах совершили посадку 106 самолетов, направлявшихся в Москву.

«Аэропорт Стригино, через который также выполнялись полеты по расписанию, принял 40 самолетов с более чем 4 тыс. пассажиров, что превысило его пропускную способность», — приводит издание фрагмент письма.

Авиакомпаниями из-за пробки в аэропорту были допущены многочисленные нарушения прав пассажиров. Гражданам не были предоставлены напитки, горячее питания, места в гостиницах, а также информация о причинах задержки рейса и планируемом времени вылета.

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Как сообщало ИА REGNUM, коллапс начался утром 2 ноября прошлого года в аэропорту Стригино. Из-за сильного тумана в Москве многие воздушные суда были приняты на запасной аэродром в Нижнем Новгороде. В течение дня множества жалоб от застрявших в Стригино пассажиров стали появляться в социальных сетях. К вечеру инцидент прокомментировали в правительстве Нижегородской области. Там заверили, что для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет организовано размещение в гостиницах. Горячим питанием будут обеспечены пассажиры, которые ожидают вылета своих рейсов в аэропорту. К 11:00 мск следующего дня все самолеты вылетели к месту назначения.

Проверка информации об условиях содержания в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров была начата Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР. Следователи проверяли информацию о том, что на борту самолета Краснодар — Москва одному из детей стало плохо.

«Пассажиры самолета ожидали вылета из Нижнего Новгорода более 7 часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», — отмечали в управлении.

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