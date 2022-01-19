Москва, , 20:52 — REGNUM По окончании переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным иранский президент Ибрахим Раиси совершил намаз в Кремле, сообщает 19 января Tasnimnews.

Эбрахим Раиси khamenei.ir

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Президент Ирана прочитал мусульманскую молитву в одном из залов Кремля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 января Путин и Раиси провели переговоры, причём с российским лидером эта встреча иранского гостя в качестве президента была первой.

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