Белград, , 21:22 — REGNUM Призыв вернуться к работе в совместных органах власти Боснии и Герцеговины, который президент Сербии Александр Вучич недавно направил руководству Республики Сербской, по своей форме напоминает некоторые действия бывшего президента СР Югославии Слободана Милошевича по отношению к руководству Республики Сербской во время гражданской войны в бывшей Югославии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Босния и Герцеговина Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Милорадом Додиком 14 января в Белграде посоветовал политическому руководству сербской автономии прекратить бойкот органов власти на уровне БиГ и попытаться найти решение текущих политических проблем в рамках этих органов.

«Этот шаг президента Сербии был как минимум некорректным, так как он отсылает двойной сигнал сербской и международной общественности. С одной стороны, Вучич подчеркивает, что он якобы не оказывает давление на руководство Республики Сербской. Но с другой — сам этот призыв можно понять как поддержку противников Республики Сербской как в БиГ, так и вне нее. При этом настоящий адресат, которому Вучич отослал эти свои слова — коллективный Запад, который уже довольно долго и по различным причинам оказывает давление на Баня-Луку», — рассказал Копривица.

По словам эксперта, нельзя забывать, что повод для выхода представителей Республики Сербской из совместных органов власти Боснии и Герцеговины все еще актуален, так как закон, навязанный бывшим верховным представителем международного сообщества в БиГ Валентином Инцко, не был отменен.