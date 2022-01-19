Белград, 19 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Призыв вернуться к работе в совместных органах власти Боснии и Герцеговины, который президент Сербии Александр Вучич недавно направил руководству Республики Сербской, по своей форме напоминает некоторые действия бывшего президента СР Югославии Слободана Милошевича по отношению к руководству Республики Сербской во время гражданской войны в бывшей Югославии. Такое мнение ИА REGNUM высказал профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.

Иван Шилов ИА REGNUM
Босния и Герцеговина

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич во время встречи с Милорадом Додиком 14 января в Белграде посоветовал политическому руководству сербской автономии прекратить бойкот органов власти на уровне БиГ и попытаться найти решение текущих политических проблем в рамках этих органов.

«Этот шаг президента Сербии был как минимум некорректным, так как он отсылает двойной сигнал сербской и международной общественности. С одной стороны, Вучич подчеркивает, что он якобы не оказывает давление на руководство Республики Сербской. Но с другой — сам этот призыв можно понять как поддержку противников Республики Сербской как в БиГ, так и вне нее. При этом настоящий адресат, которому Вучич отослал эти свои слова — коллективный Запад, который уже довольно долго и по различным причинам оказывает давление на Баня-Луку», — рассказал Копривица.

По словам эксперта, нельзя забывать, что повод для выхода представителей Республики Сербской из совместных органов власти Боснии и Герцеговины все еще актуален, так как закон, навязанный бывшим верховным представителем международного сообщества в БиГ Валентином Инцко, не был отменен.

Этот документ можно назвать законом только по его форме, а по сути это олицетворение беззакония. Он делает преступника из любого человека, кто отрицает то, что и на основании здравого разума, и на юридических основаниях просто необходимо отрицать — тезис о том, что во время гражданской войны в БиГ армия Республики Сербской совершила геноцид в отношении бошняков. Руководство Республики Сербской неоднократно показывало, что для сербов в БиГ это не только моральный, но еще и экзистенциальный вопрос. Президент Вучич много газ говорил о том, что корни его семейства в БиГ, он рассказывал о тяжелой судьбе своих предков. Хотя бы по этой причине он должен знать, что для народа, который во Второй мировой войне сам был жертвой геноцида, значит, когда таким бесстыжим способом ему навязывают груз коллективной вины.
Часлав Копривица