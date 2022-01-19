Москва, , 20:47 — REGNUM Инфляция в России в годовом выражении по состоянию на 14 января составила 8,62%. Такие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В предыдущем обзоре ведомства указывалось, что по состоянию на 10 января инфляция в годовом выражении составляла 8,61%.

В Минэкономразвития отмечают, что за отчётный период цены на продовольственные товары выросли на 0,12%, что произошло главным образом за счёт удорожания овощей и фруктов на 0,88%, тогда как цены на другие продукты питания выросли лишь на 0,02%.

Непродовольственная инфляция составила 0,15% при росте цен на автомобильный бензин на 0,06%. В секторе туристических и регулируемых услуг отмечено снижение цен на 0,01%.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за период с 11 по 14 января выросли в среднем на 0,10%, а за период с начала года — на 0,66%.

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