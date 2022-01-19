Лондон, 19 января 2022, 20:43 — REGNUM В преддверии выхода своего дебютного альбома The Overload британская рок-группа Yard Act поделилась финальным синглом под названием Pour Another, а также кавером на песню Элтона Джона Tiny Dancer. Об этом 18 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Вокалист Yard Act Джеймс Смит
Вокалист Yard Act Джеймс Смит
Официальный YouTube-канал Yard Act

Pour Another — пятый и последний сингл из дебютного альбома Yard Act, который выйдет в пятницу, 21 января, после более ранних релизов в виде песен Rich, Payday, Land Of The Blind и The Overload.

Фронтмен группы Джеймс Смит сказал о новом релизе: «Pour Another оставляет надвигающуюся гибель повседневной жизни в мире, охваченном огнем, за дверью, в тот момент ночи, когда вы не хотите отпускать момент, в котором находитесь, когда все идеально и каждый — ваш новый лучший друг. Эти мгновения исчезают, потому что ничто не остается таким, как было раньше. Ты просыпаешься с грохотом, и тебе приходится смотреть правде в глаза».

Yard Act также выпустили кавер-версию песни Элтона Джона Tiny Dancer, записанную в рамках серии домашних сессий Apple Music. Смит рассказал, что они выбрали эту песню из-за того, что «Элтон был добр к нам в прессе в последнее время».

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