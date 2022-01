Лондон, , 20:43 — REGNUM В преддверии выхода своего дебютного альбома The Overload британская рок-группа Yard Act поделилась финальным синглом под названием Pour Another, а также кавером на песню Элтона Джона Tiny Dancer. Об этом 18 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Pour Another — пятый и последний сингл из дебютного альбома Yard Act, который выйдет в пятницу, 21 января, после более ранних релизов в виде песен Rich, Payday, Land Of The Blind и The Overload.

Фронтмен группы Джеймс Смит сказал о новом релизе: «Pour Another оставляет надвигающуюся гибель повседневной жизни в мире, охваченном огнем, за дверью, в тот момент ночи, когда вы не хотите отпускать момент, в котором находитесь, когда все идеально и каждый — ваш новый лучший друг. Эти мгновения исчезают, потому что ничто не остается таким, как было раньше. Ты просыпаешься с грохотом, и тебе приходится смотреть правде в глаза».

Yard Act также выпустили кавер-версию песни Элтона Джона Tiny Dancer, записанную в рамках серии домашних сессий Apple Music. Смит рассказал, что они выбрали эту песню из-за того, что «Элтон был добр к нам в прессе в последнее время».

