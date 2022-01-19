Минск, , 20:32 — REGNUM Объявленный Александром Лукашенко «год исторической памяти» начинается со скандалов. Белорусским школьникам предложено написать сочинения о том, почему они хотят быть похожими на польских террористов, жестоко убивавших их предков.

Викентий Константин Калиновский

Ранее на эту тему: Историческая политика Белоруссии, или При чём тут неандертальцы с Украины

«Сегодня в одной из витебских гимназий учительница (с удивительной фамилией!) по белорусскому языку задала ученикам такое задание — написать сочинение «почему я хочу быть похожим на Кастуся Калиновского» (Викентий Константин Калиновский, главарь польских мятежников, организатор массовых убийств на территории Западного края Российской империи — ИА REGNUM). Спойлер — потому что он был «истинным патриотом Беларуси». А вы говорите — год исторической памяти…», — сообщает телеграм-канал МИРСАЛИМОВА.

Читайте также: Белорусский священник: Калиновский был не белорусом, а антибелорусом

Напомним, ранее министерство информации Белоруссии, заблокировавшее доступ белорусских читателей к СМИ другой части Союзного государства, не оказало никакого противодействия популяризации образов гитлеровских пособников и террористов в белорусских изданиях. Генпрокуратура Белоруссии не выявила в такой практике ничего достойного реагирования.

Читайте новости сюжета: Нациестроительство в Белоруссии