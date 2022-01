Торонто, Канада, , 20:32 — REGNUM Канадский киноактёр Киану Ривз признался, что выбрал бы песнюбританской пост-панк группы Joy Division Love Will Tear Us Apart, если бы мог слушать только одну песню всю оставшуюся жизнь. Об этом 18 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Киану Ривз (сс) Mark Dunne

На прошлой неделе Киану Ривз появился на Позднем шоу со Стивеном Колбертом и принял участие в опросе, который, по словам Колберта, призван «проникнуть в душу» героя передачи. В одном из вопросов Кольберт спросил Ривза, какую песню он бы выбрал, если бы мог слушать только один трек всю оставшуюся жизнь. Без особых колебаний Ривз ответил: «Я выбираю песню Love Will Tear Us Apart».

Вопросы также касались его предпочтений в кино, домашних животных и любимого запаха.

