Дублин, 28 мая, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Министры иностранных дел государств ЕС впервые подробно обсудили идею о введении санкций против Израиля в случае продолжения израильской военной операции в городе Рафах на юге сектора Газа, сообщил 27 мая глава МИД и минобороны Ирландии Михол Мартин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Его слова привёл телеканал RTE. Мартин уточнил, что соответствующая встреча прошла в Брюсселе. Министр также отметил, что среди стран ЕС есть те, которые выступают за введение санкций. Однако, по словам чиновника, согласия на уровне Совета ЕС по этому вопросу нет.

Мартин добавил, что странам придётся рассматривать все варианты, если Израиль не выполнит требования Международного суда ООН, включая прекращение наступления в Рафахе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая израильская армия объявила о начале военной операции в восточной части города Рафаха. Силы Израиля взяли под контроль контрольно-пропускной пункт на границе палестинского анклава с Египтом и перекрыли каналы поставок гуманитарной помощи.

Пресс-секретарь управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Лаерке обвинил израильские власти в нарушении норм международного права. Он отметил, что не были обеспечены безопасность маршрутов эвакуации и доступность гуманитарной помощи, а инфраструктура для приёма беженцев потеряна.

20 мая прокурор Международного уголовного суда (МУС) потребовал выдачи ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны Йоава Галанта, а также на трёх лидеров движения палестинского движения ХАМАС.

24 мая Международный суд ООН в Гааге предписал Израилю немедленно прекратить операцию в Рафахе в соответствии с обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида.

25 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский раскритиковал израильскую военную операцию в секторе Газа. Дипломат напомнил, что Израиль за всё время военной операции в секторе Газа не достиг ни одной из поставленных задач.