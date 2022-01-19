София, 19 января, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Болгарии временно заблокирована выдача специальных талонов на питание и так называемых продуктовых карточек для малоимущих граждан. Об этом 19 января сообщает софийская газета «Факты».

Продовольственные карточки в Москве

Проблема возникла из-за отсутствия согласованности в действиях министерства финансов и министерства труда и социальной политики в условиях общего финансового кризиса в стране.

Как утверждают независимые эксперты, ситуация усугубляется отсутствием в Болгарии бюджета на 2022 год: правительство республики использует прошлогодние государственные финансовые активы.

Продовольственные ваучеры (карточки) для ряда категорий граждан Болгарии были введены в 2002 году. Соответствующие альтернативные платежные средства выдаются в службах соцзащиты, а также на ряде предприятий.

На указанные ваучеры можно приобрести продукты питания и даже купить некоторые непродовольственные товары. Ежегодный объем выдаваемых документов в Болгарии превышает 390 млн левов ($225 млн).