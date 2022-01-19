Подгорица, , 20:24 — REGNUM В Черногории 62,6 процента взрослого населения были привиты первой дозой вакцины против коронавируса, а 60,4 процента прошли ревакцинацию, сообщает институт общественного здравоохранения.

Вакцинация PublicDomainPictures

Первую дозу вакцины получили 285 984 человека или 46,1 процента, а вторую — 276 251 человек или 44,6 процента от всего населения.

За последние сутки в Черногории первую дозу вакцины получили 158 человек, ревакцинировали 180 человек.

Третью дозу получили 85 757 человек, а за последние сутки — 472.

С начала января к вакцинации приступили 1 954 человека, ревакцинированы 3 131 человек, третью дозу получили 7 328 граждан.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.