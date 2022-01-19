Йошкар-Ола, 19 января, 2022, 20:21 — ИА Регнум. Два человека погибли и пятеро получили травмы в результате автоаварии на трассе в Куженерском районе Марий Эл. Об этом сообщает в своем telegram-канале Госавтоинспекция республики.

Пресс-служба управления ГИБДД по Марий Эл ДТП в Марий Эл

ДТП произошло днем 19 января на 79-м км автодороги «Йошкар-Ола — Уржум». В столкновении между автомобилями Lada и Renoult погибли водитель и пассажирка иномарки. Еще пять человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала текущего года по причине выезда на полосу встречного движения в ДТП на дорогах Марий Эл погибли пять человек, 21 житель республики получил травмы.