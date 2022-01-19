Киев, 19 января, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Офис редакции украинского издания «Гордон» в Киеве подвергся обстрелу, заявил 19 января Дмитрий Гордон в своём заявлении, опубликованном на YouTube.

Mitte27 Издание Гордон в Киеве

Отметив, что офис его издания подвергся нападению, потому что он «открыто говорит правду», а это не всем нравится на Украине, Гордон заявил:

«Только что мы обнаружили, что окно офиса интернет-издания «Гордон» было обстреляно».

Он продемонстрировал кадры с трещиной и отверстием на оконном стекле, которое образовалось в результате попадания пули. Гордон выразил уверенность в том, что преступление раскроют, тем более что напротив находится здание общежития СБУ.