Подгорица, , 20:17 — REGNUM В Черногории два пациента умерли из-за заражения штаммом коронавируса «Омикрон», сообщила директор клинического центра Черногории доктор Лиляна Радулович. По ее словам, оба пациента были непривиты, им было около 70 лет, и они имели хронические заболевания сердца.

Тест Https://pixabay.com

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Она указала, что «Омикрон» является основной причиной госпитализаций.

С другой стороны, анализ показал, что 70% пациентов госпитализированных поправляют быстрее, нежели это было со штаммом «Дельта».

На данный момент, в клиническом центре 40 пациентов с угрозой для жизни, и 85% составляют непривитые граждане.

Всего в стране госпитализировано 312 пациентов.