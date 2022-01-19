Йошкар-Ола, , 20:11 — REGNUM Управляющим компаниям поставлена задача в ближайшие дни навести порядок на дворовых территориях многоквартирных домов. Всем муниципальным образованиям, в том числе городу Йошкар-Оле, поручено проверить состояние дворовых территорий. Дается пять дней на устранение проблем по уборке снега, доложил главе Марий Эл Александру Евстифееву первый зампред регионального правительства Александр Сальников.

Один из дворов в Йошкар-Оле Vk.com/yoshkarola_12reg

Он подчеркнул, что некоторые управляющие компании не справляются с поставленными задачами, у населения возникают совершенно обоснованные жалобы.

Сальников добавил, что сильные снегопады заканчиваются, в последующие дни необходимо очистить все проблемные территории.

«Силами Департамента государственного жилищного надзора, силами комиссий муниципальных образований по благоустройству будут проведены проверки, и к тем, кто с задачей не справится, и снег будет доставлять неудобства населению, будут приняты меры», — заверил Сальников.

Евстифеев в тоже время напомнил, что муниципалитетам поручено обеспечить бесплатный прием снега на полигонах.

«Мы помогаем работать вам, я только что сказал, что мы освободили вас от оплаты сдачи снега на полигон, ну и вам дается полных четыре дня. Сегодня я не считаю, поскольку снегопады еще в какой-то степени продолжаются. Нужно активизировать работу и создать условия и для пешеходов, и для движения личного транспорта на придомовых территориях», — заключил глава республики, обращаясь к руководителям управляющих компаний.

В администрации Йошкар-Олы сообщили, что с начала зимнего сезона за нарушения, связанные с уборкой снега или очистки крыш зданий от льда, выдано 160 требований и составлено 22 протокола об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно региональному законодательству, за несвоевременную очистку кровель от сосулек и снега может быть наложен штраф. Для должностных лиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 до 100 тыс. рублей.

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