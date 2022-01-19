Муниципалитетам Марий Эл дали пять дней на очистку дворов от снега
Йошкар-Ола, 19 января, 2022, 20:11 — ИА Регнум. Управляющим компаниям поставлена задача в ближайшие дни навести порядок на дворовых территориях многоквартирных домов. Всем муниципальным образованиям, в том числе городу Йошкар-Оле, поручено проверить состояние дворовых территорий. Дается пять дней на устранение проблем по уборке снега, доложил главе Марий Эл Александру Евстифееву первый зампред регионального правительства Александр Сальников.
Он подчеркнул, что некоторые управляющие компании не справляются с поставленными задачами, у населения возникают совершенно обоснованные жалобы.
Сальников добавил, что сильные снегопады заканчиваются, в последующие дни необходимо очистить все проблемные территории.
«Силами Департамента государственного жилищного надзора, силами комиссий муниципальных образований по благоустройству будут проведены проверки, и к тем, кто с задачей не справится, и снег будет доставлять неудобства населению, будут приняты меры», — заверил Сальников.
Евстифеев в тоже время напомнил, что муниципалитетам поручено обеспечить бесплатный прием снега на полигонах.
«Мы помогаем работать вам, я только что сказал, что мы освободили вас от оплаты сдачи снега на полигон, ну и вам дается полных четыре дня. Сегодня я не считаю, поскольку снегопады еще в какой-то степени продолжаются. Нужно активизировать работу и создать условия и для пешеходов, и для движения личного транспорта на придомовых территориях», — заключил глава республики, обращаясь к руководителям управляющих компаний.
В администрации Йошкар-Олы сообщили, что с начала зимнего сезона за нарушения, связанные с уборкой снега или очистки крыш зданий от льда, выдано 160 требований и составлено 22 протокола об административном правонарушении.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно региональному законодательству, за несвоевременную очистку кровель от сосулек и снега может быть наложен штраф. Для должностных лиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 60 до 100 тыс. рублей.
Читайте также: В Йошкар-Оле из-за угрожающих сосулек возбуждают административные дела