Бухарест, 19 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис официально представил национальный план по борьбе с онкологическими заболеваниями в стране на ближайшие несколько лет. Об этом 19 января сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Dan Mihai Pitea Клаус Йоханнис

Йоханнис «Этот долгожданный для всех нас документ вырабатывает единую государственную и общественную стратегию по противостоянию этой страшной болезни. Он призван дать новый импульс в поисках эффективного лечения рака сегодняшнему и будущему поколениям».

Согласно официальной информации, в Плане предусмотрено финансирование дополнительных медицинских исследований, а также выделение средств на создание специальных центров лечения рака на его различных стадиях.

Кроме того, в 2023 — 2026 годах планируется создание Фонда инноваций в системе здравоохранения, который обеспечит румынским пациентам быстрый доступ к новейшим методам лечения.

Йоханнис «Мы не можем построить Румынию будущего, не уделяя внимания здоровью наших граждан».

Напомним, в настоящее время Румыния входит в число стран ЕС с наименее развитой системой профилактики и лечения онкологических заболеваний.