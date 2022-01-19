Вашингтон, 19 января, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Человечеству грозят новые пандемии, которые могут быть гораздо смертоноснее коронавируса, поэтому правительствам надо готовиться к выделению крупных финансовых средств для борьбы с такими вспышками, заявил 19 января миллиардер Билл Гейтс.

World Economic Forum Билл Гейтс

Об этом сообщает издание Financial Times.

«Филантроп заявил, что хотя штаммы коронавируса «Омикрон» и «Дельта» являются одними из самых передающихся вирусов в истории, миру, возможно, придётся столкнуться с патогеном, вызывающим гораздо больше смертей или тяжёлых заболеваний», — сообщает издание.

По словам Гейтса, его фонд и британский фонд Wellcome Trust уже выделяют $300 млн, которые пойдут на счета Коалиции по инновациям в области обеспечения готовности к эпидемиям, организовавшей программу Covax по вакцинации бедных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гейтс заявил, что после волны коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон», пандемия пойдёт на убыль, и COVID-19 превратится в такое же явление, как сезонный грипп.