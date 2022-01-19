19 января 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 21:05 — REGNUM Белый дом решительно осуждает атаку йеменских повстанцев-хуситов (движение «Ансар Аллах») на Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских. США рассматривают указанное нападение как террористическое и намерены сотрудничать с ОАЭ, а также со своими международными партнерами с целью привлечения хуситов к ответственности за произошедшее.

Джо Байден

В результате атаки 17 января затянувшаяся война в Йемене перешла на территорию Эмиратов, хотя ночью продолжались бои — саудовские пилоты наносили удары по столице Йемена Сане. Атака также вызвала опасения по поводу новых перебоев с поставками энергоснабжения, из-за чего цена эталонной нефти марки Brent Crude поднялась до максимума за последние годы.

F-15 ВВС Саудовской Аравии

В результате удара погибли два гражданина Индии и один пакистанец. Шесть человек получили ранения из-за взрыва трех автоцистерн рядом с авиабазой Аль-Дафра, где также базируются американские и французские войска.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Решительно осуждают… да, это заставит хуситов дважды подумать, прежде чем делать это снова. Что за шутка… весь мир знает, что эта администрация слаба. Нам нужен кто-то сильный на посту президента, чтобы заставить хуситов НЕ наносить удары. Но сейчас они, вероятно, надеются, что, решительно осудив атаку, мы дадим им самолет с грузом американских налоговых долларов… Интересно, они использовали один из наших беспилотников, которые мы оставили в Афганистане?» — интересуется atlasshrugged994.

«Наивные люди [либералы] ожидали, что после иранской сделки, заключенной Обамой и Джо Байденом в 2015 году, Иран смягчится и станет более умеренным, вместо этого произошло прямо противоположное. Иран возрождается, потому что у них теперь есть администрация. Джо Байден, как и Обама, слюнявится как собака, чтобы заключить сделку с Ираном, независимо от того, какой ущерб эта сделка нанесет. Иран знает об этом и возрождается, потому что знает, что теперь это может сойти ему с рук», — считает justaregularguy000.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Многие люди осуждают горчицу на яйцах. Однако это очень мало влияет на решение других людей, которые кладут горчицу на яйца. И вообще, атака хуситов на ОАЭ не волновала бы США, будь у них своя нефть», — подчеркивает Texas_Bar_and_Grill.

«Трамп укрепил наши союзы со многими странами и дал нам как минимум четыре мирных договора, о невозможности которых говорил Обама. Джо Байден испортил наши отношения с Англией, Францией, Канадой, многими странами Ближнего Востока и другими, плюс он прекратил политику, которая была на пути к еще большим договорам, и стал катализатором как минимум двух небольших войн, и всё это менее чем за год. На последней встрече держав над ним открыто смеялись, а Путин обошел его. Кто сказал, что нет ничего невозможного? Джо Байден делает это каждый день», — негодует justaregularguy000.

«Как эти парни получили технологию и средства, чтобы провернуть такое? Это был один из наших беспилотников, оставленных в Афганистане?» — подозревает jmaggetti.

«Хуситов поддерживает Китай, а также Иран. У Китая есть первая военно-морская база в Африке в Эритрее — прямо напротив «Ворот слез», пролива из Индийского океана в Красное море и далее в Суэц и Европу», — отмечает VictoryGinSyntheticStandard.

«Если бы мы были энергетически независимы, как при администрации Трампа, это не имело бы значения, не так ли?» — размышляет tnbooger.

«Ожидайте, что стоимость бензина будет продолжать расти. Вот что происходит, когда вы полагаетесь на поставщиков нефти со Среднего Востока, хотя у вас есть своя собственная нефть. Энергетическая политика Байдена идет точно по плану!» — осуждает mrdna.

«Ну вот и наши цены на газ выросли еще больше, так как мы не производим свой собственный благодаря Байдену», — продолжает conservativevoter677.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января с осуждением атаки сторонников движения «Ансар Аллах» на объекты в Объединенных Арабских Эмиратах выступили министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и глава МИД Израиля Яир Лапид. Кроме того, подобные шаги сделали внешнеполитические ведомства Марокко и Туниса.

Читайте ранее в этом сюжете: ОАЭ назвали гнусным преступлением атаку йеменских хуситов на Абу-Даби

Читайте развитие сюжета: Йеменские хуситы атаковали аэропорт Абу-Даби