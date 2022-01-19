19 января 2022 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 22:05 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена намерна бесплатно раздавать маски более высокого класса защиты N95 из-за стремительного распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. На этом, в частности, настаивают ученые Университета Джорджа Вашингтона, указывая, что тканевые маски не способны защитить от нового штамма.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Джо Байден U.S. National Archives

Однако не всех американцев впечатлило щедрое заявление Белого дома. Свое мнение интернет-пользователи выразили под соответствующей публикацией Fox News.

«Погодите, мы уже заплатили за эти маски в рамках всех законов, принятых из-за COVID-19, так что в действительности за них будут платить и наши внуки, так что они действительно не бесплатны. Так что с учетом инфляции и процентов одна маска будет стоить около 300 долларов», — объясняет Cmccarrell.

«Дело не в общественной безопасности. Речь идет о контроле, власти. Пожалуйста, укажите хоть один случай, когда маски делают что-либо, кроме того, что делают Китай богаче», — спрашивает sudsorbuds.

Производство медицинских масок Gov.cn

«Могу поделиться своей маской, она мне больше не нужна. Я подхватил COVID сразу после Рождества. Я просто пошел домой и перетерпел. Было не так уж плохо», — рассказывает teaman716.

«Маска N95 НЕ помешала бы вам заразиться COVID. Я знаю всё о маске N95. Она не защитит от COVID, даже если человек знает, как правильно ее носить (для этого нужно пройти соответствующее обучение)», — рассказывает comment697.

«Нет, маски обеспечивает не Белый дом, их обеспечивают налогоплательщики. И они, политики, не будут их заменять. Обама не заменял то, что было необходимо впоследствии», — вспоминает mjschmieg683.

«Больше «бесплатных» вещей от правительства. Мы либо будем платить за них более высокими налогами, либо большим внешним долгом, либо большей инфляцией, так как правительство печатает больше денег, чтобы заплатить за эти «бесплатные» вещи», — негодует Celo665.

Инфляция © ИА REGNUM

«Байден, вероятно, имеет акции на китайские товары и огромный откат из подворотни», — предполагает medic46201.

«Маски не бесплатны. Трудолюбивые американские налогоплательщики оплачивают счет. Байдену определенно нравится забирать наши деньги и перераспределять их», — злится GrannySmithBanana.

«Старый добрый демократический путь», — отвечает davecon891.

«Мы оплатили их огромными налогами», — подчеркивает thesyracusesage.

«Маски N95 должны быть правильно подогнаны. Они очень плотные и предназначены для кратковременного использования. Их ни в коем случае нельзя носить в течение всего обычного рабочего дня. Особенно нельзя носить на работе, требующей напряженной деятельности», — напоминает vikingwarrior902.

«Вы совершенно правы. Кроме того, в самом начале «пандемии» было доказано, что маски N95, даже если они правильно подобраны, не полностью защищают от COVID. А раздача масок N95 людям, которые понятия не имеют, что для их правильного использования требуется подготовка (без волос на лице) и обучение, — это позорная афера Байдена. Какой полный идиот наш президент», — отвечает comment697.

Как сообщалоИА REGNUM, наиболее пострадавшей от пандемии коронавирусной инфекции страной по-прежнему остаются Соединенные Штаты. В частности, за период с 10 по 16 января в стране выявили более 4,6 млн носителей SARS-CoV-2. При этом эксперты связывают рост заболеваемости с распространением штамма «Омикрон».

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