Скопье, , 19:51 — REGNUM В Северной Македонии 19 января в результате обследования 6353 образцов выявили 2051 нового носителя коронавируса, при этом 276 человек заразились повторно. Также зарегистрировано 747 случаев выздоровления. За сутки в стране скончались 14 пациента с COVID-19.

Горожане, Скопье

Северная Македония

CharlesFred

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В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране было выявлено 249 704 случая заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 8153, 223 053 пациента выздоровели. Активных случаев заражения в стране насчитывается 18 498 — за новогодние праздники оно удвоилось, скончались около ста пациентов.

Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 30 человек с коронавирусной инфекцией.

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