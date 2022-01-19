София, 19 января, 2022, 19:50 — ИА Регнум. Болгария заинтересована в установлении прямого воздушного сообщения с Грузией, и в ближайшее время София рассмотрит вопрос о формировании подобных маршрутов. Об этом в Софии в ходе встречи с послом Грузии в Болгарии Тамуной Лилуашвили заявил министр туризма Болгарии Христо Проданов, пишет софийская газета «Дума».

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По словам Проданова, создание указанной авиалинии повысит потенциал туристического и культурного обмена между двумя странами.

Проданов «Я полностью поддерживаю такую идею и сделаю все возможное, чтобы она воплотилась в жизнь. Это создаст дополнительные предпосылки для улучшения взаимоотношений между Болгарией и Грузией».

Как заявила Лилуашвили, подобная перспектива помогла бы развитию туристической отрасли Софии и Тбилиси.

Лилуашвили «Для меня важно, чтобы болгары признали Грузию туристическим направлением, а грузины, в свою очередь, открыли для себя туристические пути Болгарии».

Дата реализации нового плана не уточняется.