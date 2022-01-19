Донецк, 19 января, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Командование вооруженных формирований Украины и их британские кураторы готовятся к масштабным диверсиям провокационного характера, видеозаписи которых планируют представить в международные организации, сообщил 19 января на брифинге официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Иллюстрация из комикса «Капитан Британия» В минуты отдыха

По данным разведки, руководит этой диверсионной операцией генерал-майор Галан. Диверсии планируется осуществить на объектах тепло-, водо‑ и энергоснабжения, а также на опасных химических производствах Донбасса.

«Данные действия планируется проводить под видом военнослужащих Народной милиции и сил спецопераций ВС РФ. Все действия украинских диверсантов будут сниматься на видео с целью предоставления в международные организации», — рассказал Басурин.

Для реализации этих планов в 8-м полку спецназа ВСУ сформированы шесть спецгрупп, подготовленных британскими военными инструкторами.

После проведения диверсий планируется опубликовать видеозаписи допросов якобы перешедших на сторону Украины военнослужащих ДНР, которые будут «подтверждать» участие российской армии в событиях в Донбассе.

Главной целью этой спецоперации украинских террористов является создание повода для обвинения России в агрессии и создание паники среди мирного населения.