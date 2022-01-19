Бухарест, , 19:42 — REGNUM В Румынии в уезде Вранча на северо-востоке страны произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом 19 января сообщила бухарестская газета Jurnalul.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

По данным Национального института геофизики Румынии, подземный толчок был зафиксирован в 19 января в 13:15 по местному времени (14:15 мск) в сейсмически опасной зоне Среднекарпатского хребта на глубине 104 километра.

Жертв и разрушений нет. В регионе работает комиссия по исследованию природных явлений.

Напомним, за последний месяц на территории Румынии произошло более 40 землетрясений различной силы. По мнению специалистов, в ближайшее время в регионе следует ожидать усиления активности земной поверхности.

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