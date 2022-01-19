Сургутский район, Югра, 19 января, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Сургутском районе социально-ориентированным некоммерческим организациям (НКО) предоставляется на льготных условиях муниципальное имущество. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

НКО

В 2021 году НКО, деятельность которых связана с дополнительным образованием, культурой, спортом, социальным обслуживанием, реабилитацией, предоставлено районными властями 13 объектов недвижимости и 47 объектов движимого имущества.

Арендная плата помещений составляет один рубль в месяц, если НКО зарегистрирована в Сургутском районе, не имеет задолженности по налогам и сборам. Единственное, что организация должны на себя взять — это расходы по коммунальным услугам.