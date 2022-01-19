Москва, , 19:36 — REGNUM Заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев доставлен в управление на транспорте МВД России по ЦФО, сообщает 19 января ТАСС со ссылкой на источник.

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По данным агентства, Токарев доставлен в полицию в рамках следственных действий по делу о коррупции, возбуждённым в управлении. Статус заместителя министра по данному делу пока не определён.

Уточняется, что оперативные действия проводят сотрудники службы экономической безопасности ФСБ России. Также агентство информирует, что замминистра находится в отпуске до 31 января с последующим увольнением.

Токарев родился в Белгороде 28 декабря 1977 года, работает в Минтрансе с 2018 года. Ранее занимал руководящие должности в ОАО «Русгидро» и ООО «Спецтрансстрой».

По информации телеграм-каналов, задержание Токарева может быть связано с ситуацией вокруг банкротства ООО «Спецтрансстрой», являющегося подрядчиком РЖД.

Как сообщало ИА REGNUM, начальнику филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ 77 УФСИН России (расположена в СИЗО «Матросская тишина») предъявлено обвинение по делу о коррупции.

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