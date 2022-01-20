20 января 2022 | Время чтения 5 мин

Печное отопление – уходящая в историю, но от этого не менее важная проблема России.

Максим Петров, , 09:15 — REGNUM Уголь и дрова в качестве топлива не только влияют на экологию, но и становятся распространённой причиной пожаров, регулярно унося жизни людей. Как снизить опасность, исходя из российских реалий и зарубежного опыта, разобрался автор портала «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

В результате сгорания угля и древесины в атмосфере образуются взвешенные твёрдые частицы — PM 2.5 . Из-за отравления этими частицами в Европе, по данным Всемирной организации здравоохранения на 2010 год, ежегодно умирали 61 тыс. человек. Сжигание угля и древесины приводит к выбросу оксидов серы и азота, а также токсичных элементов — фтора, мышьяка, селена, ртути и свинца. Учёные доказали, что это приводит к респираторным и сердечно-сосудистым заболеваниям и даже раку лёгких.

Не менее серьёзна и проблема пожаров — в России печное отопление на третьем месте среди причин возникновения возгораний, уступая лишь неосторожному обращению с огнём и электричеству. Только в 2018 году по причине нарушения правил эксплуатации и неисправности печного отопления было зарегистрировано 22 857 пожаров.

Русская печь Александра Майер © ИА REGNUM

Частично решает проблему газификация, однако полностью охватить здания даже она не сможет. В настоящий момент её уровень составляет 71,4%, а через пятилетку, согласно опубликованным планам, достигнет 74,7%. Таким образом, даже после 2026 года граждане России будут испытывать негативные последствия отопления объектов недвижимости при помощи дров или угля.

«Очевидно, что необходимо создавать дополнительные административные и экономические стимулы, чтобы как можно быстрее избавиться от губительного влияния печного отопления в стране», — отметил Давыдов.

Он изучил, как проблема решается на международном уровне. В частности, ВОЗ рекомендует обратить внимание на энергоэффективность обогрева, делая акцент на сертифицированных каминах и котлах, которые работают на пеллетах. Это спрессованные из стружек и опилок топливные гранулы, сырьём для которых являются остатки от деревообрабатывающей промышленности. Такие котлы меньше загрязняют окружающую среду и позволяют регулировать генерацию тепла, при этом топливо является относительно экономичным. Также следует отметить надёжность современных печей, которые существенно менее пожароопасны, чем старые модели котлов.

Популярность пеллет в мире стремительно растёт — за пять лет она увеличилась в два раза. Любопытно, что Россия является одним из лидеров по производству этого вида топлива, однако почти вся продукция уходит на экспорт. На внутренний рынок поставляется лишь 0,5% пеллет. Главным рынком является Евросоюз — там потребляется 70% мирового объёма топлива.

Топливные пеллеты Amaza

Секрет популярности связан с поддержкой на государственном уровне. Так, во Франции прошла кампания по продвижению оборудования для использования пеллет, во время которой был снижен НДС, а также возвращалась половина уплаченных налогов на стоимость услуг по установке. И в начале 2021 года пеллетами обогревались уже 1,2 млн французских семей. И власти страны запустили стимулы уже за использование данного вида топлива.

В Германии размер субсидии, которую может получить приобретатель печи на пеллетах, достигает 2 тыс. евро. Ежегодно выделяется более 400 млн евро на модернизацию отопления в домах, в том числе и при помощи оборудования для пеллетов. В Северной Ирландии выделяются дотации до 1260 евро для семей с низкими доходами при замене котла на новый, работающий на пеллетах. В Швеции правительство берёт на себя до 30% расходов (в пределах 1400 евро) на материалы и монтаж оборудования, отапливающего помещения с помощью биомассы.

Наряду со стимулами действуют и ограничения. Например, в 42 городах Ирландии запрещено использование дымящегося угля, а к 2025 году планируется запретить топливо, которое генерирует более пяти граммов дыма в час. В Великобритании ограничен розничный оборот сырой древесины и угля, а совсем скоро, в 2023 году начнёт действовать полный запрет на использование угля в качестве топлива для дома.

Опыт ограничений уже есть и в России. В Бурятии с нынешней зимы юридическим лицам, имеющим доступ к центральному отоплению, запрещено использовать твёрдое топливо в автономных котельных — нужно или подключиться к магистрали, или использовать экологические способы отопления. При этом в республике обогреваются углём и дровами 43% домохозяйств.

Радиатор центрального отопления SimonP

Давыдов предлагает дополнить существующие программы газификации стимулами для перехода на альтернативные источники отопления, а также ограничениями на использование классического печного отопления. Он считает необходимым запретить на федеральном уровне использование угля юридическим лицам при наличии альтернативы подключения к центральному теплоснабжению и газоснабжению. Также нужно, уверен автор проекта, запретить ввод в эксплуатацию и сделки по продаже зданий с угольным или дровяным отоплением при наличии доступа к газу и центральному теплоснабжению.

Другим направлением работы должно стать предоставление субсидий домохозяйствам, не имеющим возможностей обогревать помещения газом, на установку пеллетных печей. Это позволит в короткие сроки, до того, как газ будет протянут, начать использовать более безопасное топливо. На финансирование программы Давыдов предлагает направить часть налоговых отчислений с сектора производства пеллет. Этот шаг выгоден и для бизнеса, поскольку создаст дополнительный спрос на внутреннем рынке.

Предложения Дмитрия Давыдова нуждаются в поддержке депутатов Государственной думы и специалистов Министерства топлива и энергетики РФ, поскольку не только удачно дополняют государственную политику в сфере газоснабжения, но и несут прямые выгоды. Реализация инициативы позволит сократить выбросы вредных веществ и парниковых газов в атмосферу, снизить вредное воздействие продуктов горения на людей. Кроме того, уменьшится число пожаров. Дополнительные плюсы получит экономика, поскольку активизируется бизнес как по производству и установке оборудования, так и по изготовлению и продаже пеллет.

Однако главная государственная польза заключается в спасении жизней тысяч граждан России, погибающих из-за печного отопления.