Москва, , 19:25 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за период с 10 по 14 января выросла на три копеек и достигла 50,45 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Бензин Иван Шилов © ИА REGNUM

Литр дизельного топлива за этот же период подорожал на девять копеек — до 54,46 рубля.

По состоянию на 14 января средняя цена на литр бензина марки Аи-92 составляла 47,43 рубля (+3 копейки к предыдущей дате), марки Аи-95 — 51,32 рубля (+3 копейки), марки Аи-98 — 59,48 рубля (+6 копеек).

Согласно данным Росстата, за отчётный период рост цен на бензин наблюдался в 30 субъектах Федерации. Наиболее значительно он подорожал в Якутии — на 0,9%. Снижение цен зафиксировано в шести региональных центрах, наиболее заметное в Ненецком автономном округе — на 0,7%.

В Москве цены на бензин за указанный период в среднем на изменились, в Санкт-Петербурге — выросли на 0,1%.

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