Торонто, Канада, 19 января, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Канадская панк-рок группа PUP анонсировала свой четвертый студийный альбом под названием The Unraveling Of Puptheband. Коллектив также представил новый сингл Robot Writes A Love Song. Об этом 18 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Robot Writes A Love Song следует за ноябрьским синглом Waiting, который также войдет в The Unraveling Of Puptheband. Новый сингл получил экранизацию, снятую совместно с режиссером Уайти Макконнахи.

The Unraveling Of Puptheband последует за альбомом Morbid Stuff 2019 года, он был записан и сведен в течение пяти недель летом 2021 года в особняке Питера Катиса в Коннектикуте. В новом альбоме PUP также представлены работы Сары Тудзин из Illuminati Hotties, Кэтрин Маккахи из NOBRO, Мела Сен-Пьера из Casper Skulls и Эрика Полсона из Remo Drive.