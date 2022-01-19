Москва, , 19:25 — REGNUM Специалисты группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» (ГК БТС-МОСТ) сегодня, 19 января, получили государственные награды за большой вклад в строительство социально значимых объектов из рук министра транспорта РФ Виталия Савельева. Указ о награждении ранее был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Как отмечается в сообщении компании, орденами и медалями были награждены 32 специалиста ГК БТС-МОСТ. Еще 24 работника получили почетные грамоты и благодарности президента РФ.

Министр транспорт РФ Виталий Савельев АО «БТС-МОСТ»

В частности, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени награждены советник председателя совета директоров по тоннельным проектам АО «БТС-МОСТ» Василий Фомин и первый заместитель генерального директора АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» (входит в ГК БТС-МОСТ) Олег Фердман. Советник гендиректора АО «БТС-МОСТ» Владимир Лобанов получил орден Александра Невского.

Ордена Дружбы были вручены замгендиректора по международному сотрудничеству АО «УФСК МОСТ» (входит в ГК БТС-МОСТ) Ольге Водневой, замгендиректора по специальным проектам АО «БТС-МОСТ» Александру Вольнову и замгендиректора по сопровождению проектов АО «БТС-МОСТ» Андрею Аникину.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручены замгендиректора по корпоративному управлению АО «БТС-МОСТ» Марии Аничкиной и главному технологу АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» Виктору Рындычу. Генеральный директор АО «БТС-МОСТ» Александр Попов и генеральный директор АО «СТРОЙ-ТРЕСТ» Вячеслав Кокуровский получили звания «Заслуженный строитель РФ». Почетной грамотой президента РФ награжден замгендиректора по перспективным проектам АО «БТС-МОСТ» Роман Наврузов.

История группы компаний «Бамтоннельстрой-Мост» (ГК БТС-МОСТ) начинается в 1975 году, когда 9 января приказом №12 Министерства транспортного строительства СССР было организовано управление строительства (УС) «Бамтоннельстрой» для строительства тоннелей на Байкало-Амурской магистрали. Легендарная стройка подарила «Бамтоннельстрою» трех героев социалистического труда и свыше 5 400 награжденных государственными наградами.

В настоящее время ГК БТС-МОСТ является крупнейшим в Российской Федерации строительным предприятием, обладающим специалистами с уникальными компетенциями в области проектирования и возведения тоннелей, мостов, железных и автомобильных дорог, портов, причалов, гидротехнических сооружений, взлетно-посадочных полос. Специалисты ГК БТС-МОСТ построили более 100 км тоннелей, в том числе Северомуйский (15,3 км), Первый Байкальский (6,7 км) и Второй Байкальский (6,7 км), а также принимали непосредственное участие в проектировании и строительстве стратегически важных объектов на 15 из 17 железных дорог РФ. Всего за 46-летнюю историю компании ее работники построили и реконструировали свыше 2 800 мостов, в том числе мост на остров Русский, изображенный на купюре номиналом 2000 рублей, и первый трансграничный автодорожный мост Благовещенск (РФ) — Хэйхэ (КНР). Кроме того, специалисты группы компаний провели дноуглубительные работы объемом 70 млн куб. м при строительстве морского порта «Сабетта» и построили совмещенную трассу Адлер — «Альпика Сервис».