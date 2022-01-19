Вашингтон, 19 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Соучредитель криптовалюты Еthereum Виталий Бутерин предложил идею «синтетических маток» в ответ на высказывание Илона Маска, который выразил обеспокоенность по поводу «демографического коллапса». Дискуссия развернулась 18 января в соцсети Twitter.

Цитата к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Искуственный интелект. Матрица

В серии твитов Маск, мечтающий отправить людей на Марс, написал, что миру стоило бы больше беспокоиться о проблеме демографического кризиса, поскольку если людей не хватает на Земле, то их точно не хватит для того, чтобы основать колонию на Марсе.

После этого основатель Gumroad Сахил Лавинья предложил «инвестировать в технологии», а также выдвинул идею «синтетических маток». Когда один из пользователей спросил, в чём её смысл, Бутерин ответил: «Синтетические матки снимут тяжелое бремя беременности, что значительно сократит неравенство».

https://twitter.com/VitalikButerin/status/1483491180906045440

Отметим, что не всем участникам беседы пришлась по нраву подобная идея, некоторые стали сравнивать её с тем, что было показано в серии фильмов «Матрица». Другие пользователи обратили внимание, что гораздо лучше было бы решить проблему социального неравенства и дать людям уверенность в том, что они смогут вырастить детей.