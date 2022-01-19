Бишкек, , 19:17 — REGNUM Киргизия занимает шестое место во всемирном рейтинге цен на сжиженный углеводородный газ, составленном аналитиками международного рейтингового агентства «Global petroleum prices» на основании данных из 55 стран.

Сжиженный газ Krish Dulal

Стоимость этого вида автомобильного топлива в республике составляет в среднем около $0,42 (32 рубля) за литр.

Самый дешёвый сжиженный газ оказался в Алжире, Анголе и Саудовской Аравии. Также в топ-10 вошли Азербайджан, Россия, Киргизия, Белоруссия, Тайвань, Гондурас и Ливан.

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Также стало известно о том, что Киргизия занимает 27-е место по дешевизне бензина. Его стоимость в среднем по стране составляет чуть больше $0,76 (58,1 рубля) за литр.

По стоимости дизельного топлива Киргизия расположилась на 25-й строчке мирового рейтинга месте. Цена на этот вид автомобильного топлива составляет около $0,69 (52,6 рубля) за литр.

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