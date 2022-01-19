Кишинёв, , 19:38 — REGNUM Вопрос введения в Молдавии режима ЧП будет решаться парламентом страны на заседаниях 20 января и 21 января, сообщил 19 января журналистам спикер молдавского законодательного органа Игорь Гросу.

Игорь Гросу Parlament.md

Комментируя решение правительства, которое одобрило введение в Молдавии режима чрезвычайного положения на фоне газового кризиса, спикер сказал, что в ближайшие два дня вопрос будет рассматривать постоянное бюро парламента. Для этого собирается внеочередное заседание.

Гросу «Завтра [20 января] мы ждём правительство в парламенте, чтобы обсудить инициативу о введении режима ЧП в энергетике из-за газового кризиса».

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