Кишинёв, 19 января, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Вопрос введения в Молдавии режима ЧП будет решаться парламентом страны на заседаниях 20 января и 21 января, сообщил 19 января журналистам спикер молдавского законодательного органа Игорь Гросу.

Parlament.md Игорь Гросу

Комментируя решение правительства, которое одобрило введение в Молдавии режима чрезвычайного положения на фоне газового кризиса, спикер сказал, что в ближайшие два дня вопрос будет рассматривать постоянное бюро парламента. Для этого собирается внеочередное заседание.