Нижний Новгород, , 19:15 — REGNUM Районный суд Нижнего Новгорода признал преподавателя вуза виновным в совершении 47 преступлений — получение взятки, не превышающем десяти тысяч рублей. Об этом 19 января сообщили в Центральном МСУ на транспорте СК России.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, Ленинский районный суд Нижнего Новгорода оштрафовал преподавателя Самарского государственного университета путей сообщения за получение взяток.

«15 апреля 2021 профессор кафедры общеобразовательных дисциплин нижегородского филиала получил от группы студентов-заочников 47 000 рублей. За это он пообещал поставить зачёт по своей дисциплине «Организация доступной среды» всем учащимся без фактической проверки их знаний», — сообщил НИА «Нижний Новгород».

По приговору суда профессор выплатит штраф в размере 90 000 рублей.