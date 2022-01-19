Бишкек, , 19:12 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров провёл переговоры с генеральным директором горнодобывающего предприятия «Эти Бакыр Терексай» Вели Гёкдере. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 19 января.

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По словам руководителя киргизско-турецкого совместного предприятия, в первом квартале 2022 года на юге республики начнёт работать золотоизвлекательная фабрика при месторождении «Терек-Сай».

Отмечается, что 25% капитала компании «Эти Бакыр Терексай» принадлежит государственной компании «Кыргызалтын», а 75% — турецкой компании «Эти Бакыр». Среди работников совместного предприятия числятся более 800 киргизстанцев.

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